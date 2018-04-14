İşyeri Sahipleri Öğretmen Oluyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi Üniversitelerinde okuyan ve işyerlerinde staj yapan öğrencilere artık işyeri sahiplerinin de not vereceğini söyledi. Rektör Çelebi ayrıca üniversiteye Diş Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Mühendisliği Fakültesi açılması için YÖK tarafından karar alındığını bu iki fakültenin de önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına başlayacağını belirtti.

MÜSİAD Manisa Şubesinin Oreko Otelde gerçekleştirdiği yemekli istişare toplantısında bu hafta Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi konuk oldu. Toplantıda üniversite-sanayi işbirliği hakkında istişare yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan dernek başkanı M. Reşit Ürper, "Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Manisa'nın evladı. Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi ile başladığı Üniversite hayatına 1991 yılında Maliye Doktoru, 1998 yılında Doçent, 2004 yılında profesör olmuştur. 17 Kasım 2014 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Üniversitemiz, 14 fakülte, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 25 araştırma ve uygulama merkezi, Teknokent ve 600 yataklı Hafsa Sultan Hastanesiyle, eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmetleri ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 55 bin 473 öğrenci ile eğitim görmektedir. Ayrıca MCBÜ'nün 670 yabancı uyruklu öğrencisi vardır. Enerji santralinden uygulama ve araştırma merkezine kadar bölgemiz üniversitelerinde ilk İşyeri Uygulama Eğitimi ile Üniversite-Şehir-Sanayi-Tarım İşbirliği başlatmıştır ve başarılı çalışmaları ile hizmete devam etmektedir. Bu akşam değerli hocamız ile derneğimizin Manisa şubesi ve MCBÜ ile birlikte şehrimize ne gibi katkılar yapabilir, onun üzerine konuşacağız. Hocamıza davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi ise, dünyadaki üniversite eğitim öğretim hizmetleri ve ülkemizin durumu, dünyadaki başarı sıralamasında üst sıralarda yer almak için yapılması gerekenler ve üniversitenin bu konuda attığı adımlardan bahsetti. Manisa'nın potansiyeli ve bu potansiyeli değerlendirme şekillerinden de bahseden Çelebi, şehirlerin kalkınmasında esnaf, tarım işletmeleri, sanayici ve işletmecilerin üniversite ile ne gibi ortak çalışma yürüterek gelişim gösterebileceklerini dile getirdi. Üniversitede bu konuda yapılan hizmetler ve yaklaşımlar, üniversite içinde yapılan tasarruf tedbirleri, kalkınmanın esasları ve eğitim öğretim hizmetleri ile ilişkisi gibi konularda da detaylı açıklama yapan Çelebi iş adamlarını bilgilendirdi.

İki yeni fakülte geliyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi Üniversitelerinde okuyan ve işyerlerinde staj yapan öğrencilere artık işyeri sahiplerinin de not vereceğini söyledi. Üniversiteye Diş Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Mühendisliği Fakültesi açılması için YÖK tarafından karar alındığını da iş adamlarıyla paylaşan Rektör Çelebi bu iki fakültenin de önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına başlayacağını belirtti.

İstişare toplantısı sonunda, ele alınan konularla ilgili yapılabilecek faaliyetler, derneğin eğitim sektör raporlarında yer almak üzere kayıt altına alındı. - MANİSA