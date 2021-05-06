Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma nedeniyle sebze halleri mahsul alımını durdurdu. Semt pazarlarının açılmaması nedeniyle de tarım yapılan yerlerde yetiştirilen ürünler çöp dağları oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler ise vatandaşı isyan ettirdi.

Kontrol altına alınmayan korona verileri sonrasında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek bir tam kapanma sürecine girilmişti. Bu dönem içerisinde de birçok iş yerinin faaliyetine son verilmiş, muaf olanlar dışında vatandaşların evden çıkmalarına kısıtlama getirilmişti.

ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALAN MALLAR ÇÖP OLDU

Bu durumun çiftçilerin sebze meyve hasadına başladığı döneme denk gelmesi ise ortaya yürek sızlatan görüntüler çıkardı. Tam kapanma tedbirleri kapsamında yasaklanan semt pazarları nedeniyle sebze halleri, çiftçilerden ürün alımını durdurdu. Böylece geçimini çiftçilikle sağlayan birçok kişi de mağdur oldu. Çifçilerin satamadığı ürünler ise yurdun farklı noktalarında çöp dağları oluşturdu. Ortaya çıkan manzara her göreni isyan ettirdi.

"BU SEBZELERE ULAŞAMAYAN İNSANLAR VAR"

Sebzelerden oluşan çöp dağlarının bir kısmını videoya alan vatandaş ise "83 milyon insanımız bizden taze sebze beklerken, bu ürünler pazarların kapatılmasıyla çöpe atıldı. Bu ürünler de patates, soğan gibi vatandaşa dağıtılabilse daha iyi olmaz mıydı? Bu sebze ve meyvelere ulaşamayan insanlar var" yorumunu yaptı.

Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu
Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
ERTUGRUL KALA: Şimdi burda devlete sallayacaklar oysaki hepsi aracı simsar üçkağıtçı insanların işi bilerek yapıyorlarki fiyat arttırmak için..Allah bunların eline düşürmesin
Cevap Yaz 13 14 Yayından Kaldır
GÖKHAN GANİ: Yazık Günah onca emek var, çiftci sahipsiz..
Cevap Yaz 3 21 Yayından Kaldır
KÜBRA AYDIN : zamanında yüksek meblağlarda satış yapıyordunuz varken elinizde bolluk vermiyordunuz satılsın diye daha 1 hafta oldu yasak geleli 1 haftadamı oldu bu hale geleli çok entresan şaşırıyor bazen insan
Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Cyle Larin Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marketlerde fiyatlar cep yakarken tarlada sebzelerden çöp dağları oluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:27:53. #1.16#

title