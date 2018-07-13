İsviçreli Yıldız Oyuncu Shaqiri Liverpool'a Transfer Oldu

Liverpool, Stoke City'den Xherdan Shaqiri'nin 13.5 milyon Pound'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek, Arnavut asıllı İsviçreli oyuncuyu renklerine kattı.

LİVERPOOL İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Liverpool'da 23 numaralı formayı giyecek Shaqiri, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON STOKE CİTY FORMASI GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Stoke City forması ile 38 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 8 gol atarken 7 asist yapmıştı.

BİR DÖNEM ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Kariyerine ülkesinin Basel takımında başlayan Shaqiri, 2012 yılında Galatasaray ile transfer görüşmelerine başlamasına rağmen tercihini Bayern Münih'ten yana kullanmıştı. Alman devinde istediği kadar forma şansı bulamayan Shaqiri, kiralık olarak İnter'in yolunu tuttu. 15 milyon euro'ya İtalyan ekibi Shaqiri'nin bonservisini alırken, 17 milyon euro'ya Stoke City'ye satmıştı.