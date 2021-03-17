İsviçreli eski futbolcu Lichtsteiner, saat firmasında stajyer olarak işe başladı

Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayan Stephan Lichtsteiner, futbolu bıraktı ve İsviçre'deki bir saat firmasında stajyer olarak işe başladı. Hedefi ise bir saat üretip, gelen parayı bir kuruluşa bağışlamak.

Juventus, Arsenal ve Lazio gibi takımlarında formasını giyen İsviçre Milli Takımı'nın eski kaptanı Stephan Lichtsteiner, futbolu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayata yöneldi.

İsviçre markası Maurice de Mauriac firmasıyla anlaşan ve altı aylık staj eğitimi almaya başlayan Lichtsteiner, futbolu bıraktıktan sonra yeşil sahadan kopamayan çoğu meslektaşının aksine kramponlarını tamamen asma kararı aldı.

"FUTBOLLA SAAT ÜRETMEK BİRBİRİNE BENZER"

"Üretken bir şeyler yapmak istiyorum" diyen 37 yaşındaki eski futbolcu, "Bankacıysanız bunu hayatınız boyunca yapabilirsiniz. Ancak 30'lu yaşlarınızın ortasına geldiğinizde bir futbolcuysanız, yapacak başka bir şey bulmanız gerekir" diyerek yeni tercihinin nedenini açıklıyor.

Yeni mesleğinin futbolla bağlantılı olduğunu söyleyen Lichtsteiner, "Futbolda tüm takım mükemmel değilse, kazanamazsınız. Bir saatte de aynı durum var. Her şey mükemmel değilse, saat çalışmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Stajı sırasında hayır işlerinde kullanmak için bir saat yapacağını söyleyen Lichtsteiner, sonrasında gerçek bir saatçi olma fikrine de açık. Ancak kesin kararını henüz vermiş değil ve futbolun içine geri dönme ihtimali de bulunuyor.

"UZUN VADELİ ORTAKLIK HEDEFLİYORUZ"

Şirketin sahipleri Leonard ve Massimo Dreifuss ise, ilk stajyerleri olarak Lichtsteiner'e sahip oldukları için memnuniyetlerini dile getirirken, eski futbol yıldızı ile uzun vadeli bir ilişki kurma planları yapıyorlar. Sanat yönetmeni olan Leonard, "Çok sayıda başvuru vardı ama en hevesli olan Stephan'dı" derken, CEO Massimo, "Uzun vadeli bir ortaklık hedefliyoruz ve adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerine 2001'de Grasshopper'da başlayan Lichtsteiner, ardından Lille ve Lazio takımlarında forma giydi. 2011'de transfer olduğu Juventus'ta 7 sezon kalan İsviçreli futbolcu, Arsenal ve Augsburg'da birer sezon oynadıktan sonra bu sezon başında kariyerine nokta koydu. 108 kez İsviçre Milli Takımı forması giyen Lichtsteiner, 7 Serie A, 4 İtalya Süper Kupa, 5 İtalya Kupası ve 1 İsviçre Ligi şampiyonluğu yaşadı.