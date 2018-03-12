İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 97. yılı dolayısıyla Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi.

Mersin'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'u en kalbi duygularıyla andığını ifade etti.

Her devlet ve milletin onu diğerlerinden ayıran bazı simgeleri olduğuna işaret eden Su, "Devletlerin en önemli simgeleri bayrağı ve milli marşıdır. Bizim bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Marşımız ise vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. Kalbi ve gönlü vatan ile millet aşkıyla yanan herkese minnettarız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da Türk topraklarının tarihte eşi görülmemiş bir destana şahitlik ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlatılan, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Hatay

Hatay'da Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen program da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Çolak, yaptığı konuşmada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını, İstiklal Marşı'nı sevmenin ülkeyi sevmek olduğunu söyledi.



İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemenin, ülkeye, bağımsızlığımıza sahip çıkmak olduğunu ifade eden Çolak, "İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönlerini, şahsında topladığı, milli mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu hakkı ile hissetmek gerekir."dedi.

Törene, Vali Erdal Ata, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, askeri erkan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Adana

Adana'da da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda anma töreni düzenlendi.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okuyup çeşitli gösteriler yaptı.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, savaş koşulları altında yazılan İstiklal Marşı'nın yaklaşık bir asırdır her okunuşunda Türk milletinin bağımsızlık sevdasını güçlü bir şekilde dile getirdiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğuna vurgu yapan Vali Demirtaş, "Aziz milletimizin gönül dünyası, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle İstiklal Marşı'nda ölümsüzleşmiştir." dedi.

Etkinliğe, 10. Tanker Üs Komutanı Havacı Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Öte yandan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kültür Müdürlüğü tarafından da Mithat Özsan Amfisi'nde tören düzenlendi.

Etkinlikte İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş "Mehmet Akif ve İstiklal Marşımızın Mesajı" konulu seminer verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İstiklal Marşı konulu sinevizyon gösterisi sunuldu.

Etkinlik, öğrenci korosunun konserinin ardından kentte düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.