İstikbal Mobilya Kovid-19'a karşı TSE standartlarında üretim yapıyor Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstikbal Mobilya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretimde hem hijyen hem de aldığı diğer önlemlerle TSE standartlarında üretim yaparak "Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstikbal Mobilya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretimde hem hijyen hem de aldığı diğer önlemlerle TSE standartlarında üretim yaparak "Güvenli Üretim Belgesi" almaya hak kazandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika binasında düzenlenen törende TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, "Güvenli Üretim Belgesi"ni İstikbal Mobilya Genel Müdürü Ahmet Ali Yörük'e verdi.

Ulaş, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı hazırlıklı bir alt yapısı olduğunu ve TSE olarak bu mücadelede ne yapabileceklerini masaya yatırdıklarını belirten Ulaş, şunları kaydetti:

"Şu anda birçok ülkenin önünde bu süreci gayet başarıyla yürütmekteyiz. Bu manada üretim sektöründeki firmalarımız özellikle sosyal bilincin, sosyal sorumluluğun artırılması adına üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu manada girdiden proseslerimizin içerisindeki çalışan iş görenlerimiz, soyunma odaları, lavabolar, üretim alanları, servisler ve nihai sürece kadar hijyen, enfeksiyon yönetimi adına yapılması gereken pandemi süreci gereklerini gayet güzel yürütmekteler. Bu kılavuz çerçevesinde tabi ki olağanüstülükler yaşanabilir ama riski bertaraf edecek bütün altyapı çalışması dökümantasyonuyla ve uygulamasıyla beraber belirli bir noktaya geldi. Hazırlanmış kılavuz üzerinden İstikbal AŞ, sektörde Kayseri'de bir ilke imza atmış oldu."

İstikbal Mobilya Genel Müdürü Ahmet Ali Yörük de her zaman sektörlerinde öncü olamaya gayret ettiklerini söyledi.

Yönetimsel olarak ihtiyaç duyulan bütün belgeleri TSE yetkilileriyle yaptıkları ortak çalışmalarla hep sektörlerine kazandırdıklarını dile getiren Yörük, şöyle devam etti:

"Çin'de başlayan bu salgın hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı. Türkiye'ye ulaştıktan sonra o dönemde devlet büyüklerimizin bize açıkladığı andan itibaren biz de İstikbal Mobilya olarak üzerimize düşen ne varsa yapma gayreti içerisinde olduk ve hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Fabrikalarımızda 2 hafta sadece bu salgını durdurmak amacıyla üretimimize ara verdik. Sonrasında da çok sınırlı sayıda yani sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yüzde 30 kapasiteyle çalışma planlayarak 1,5 ay kadar devam ettik. Sonrasında TSE ile yaptığımız bu çalışmalarla mevcut üretim tesislerimizde Kovid-19 salgını şartlarında güvenli çalışma ortamını sağladığımızı ispat ettikten sonra artık tam kapasite çalışmaya başladık."

Kaynak: AA