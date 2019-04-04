İstihdam Teşvikleri Rize'de Anlatıldı

Rize Ticaret Borsası (RTB) ve Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (RSMMMO) 2019 yılı İstihdam Seferberliği kapsamında ortaklaşa düzenlediği "İş hukuku Öncelikli Konular, Güncel SGK/İŞKUR Teşvikleri ve Uygulamaları Semineri" RTB Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Seminerin açılışında konuşan RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, "Rize'de emeğe nasıl katkı sağlayabiliriz. İş gücüne nasıl katkı sağlayabiliriz konusunda bu toplantıyı yapmayı düşündük. Devletimizin 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyasını bizlerde destekliyoruz. İşverene ve iş gücüne büyük katkı sağlayacak bu teşviklerden herkesin faydalanması gerektiğine inanıyorum. Bugün burada uzmanlar tarafından bu teşviklerin ayrıntıları anlatılacak. Herkesin buradaki bilgilerden kendilerine bir pay çıkarıp faydalanacağını düşünüyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Toplantının önemine değinen RSMMMO Başkanı Fuat Çakmakçı, "Çoğu işverenin teşviklerden haberi olmuyor. Daha çok insanın bu teşviklerden yararlanması için teşvikleri iyi anlatmamız lazım. Önümüzdeki günlerde yine teşvikleri anlatacağımız çok önemli bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Bu ve bundan sonraki toplantıların verimli geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

İŞKUR Müdürü Hasan Kiraz, "Bu tür toplantılar Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliği ve İŞKUR teşviklerini halkımıza doğru anlatmamız açısından önemlidir. Bu açıdan bugünkü seminerin faydalı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

SGK Rize İl Müdürü Mustafa Bakırcı, "Ülkemizde istihdam seferberliği 2017 yılında başladı. O yıldan bu yıla gelene kadar olan süreçte istenilen hedefleri tutturduk. 2019 yılının Ocak ayından itibaren yeni istihdam paketini anlatmaya çalışıyoruz. SGK İl Müdürlüğü olarak hiçbir işverenin bu teşviklerden benim haberim yoktu demesini istemiyoruz." uyarısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar SMMM Gülsüm Öksüz, Ömer Yılmaz ve SMMM Demet Kırmızı, İş hukuku öncelikli konular, SGK teşvikleri, İŞKUR teşvikleri, asgari ücret teşvik uygulamaları ve işbaşı eğitim programı uygulamaları konularında detaylı bilgilendirmede bulundu. - RİZE

Kaynak: İHA