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İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı İstihdam Kalkanı Paketi'nin detayları belli oldu. İşsizlik sorunu yaşayan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için esnek çalışma ve uzaktan çalışma modellerinin getirilmesi bekleniyor. Böyle bir imkan sunulduğunda da işverene teşvik verilmesi öneriliyor.

10.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve işsizlikle mücadele için İstihdam Kalkanı Paketi'nin hazırlandığını duyurdu. Bugün ise CNN Türk muhabirlerinden Gülşen Coşkun, İstihdam Kalkanı Paketi ile ilgili önemli detayları Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programında paylaştı.

Coşkun, paketin sadece iş arayanlar için değil, işini kaybedenler için de umut olacağını söyledi. 1 Ocak 2019 ile Nisan 2020 arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işverenin destekleneceğini, devletin bu kişilerin maliyetini işverenle paylaşacağını dile getirdi. Çalışmaların hala sürdüğü planda, işten çıkarılan kişilerin işe tekrar alımının SGK kayıtlarından takip edileceği ve işverenin destekleneceği belirtiliyor.

25 YAŞ ALTI, 50 YAŞ ÜSTÜ

25 yaş altındakilerin okurken iş bulmaları zor olabiliyor. Aynı şekilde 50 yaş üstü içinde iş bulmak zorlaşabiliyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için de esnek çalışma ve uzaktan çalışma modellerinin getirilmesi bekleniyor. Bu kişilere böyle bir imkan sunulduğunda da işverene teşvik verilmesi öneriliyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Koronavirüs önlemleri kapsamında işverenlerin çalışanları işten çıkarmaları yasaklanmıştı. 3 ay için verilen işten çıkarma yasağının uzayıp uzamayacağı net değildi. Bu yasağın paket kapsamında 3 ay daha uzatılması öneriliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği koronavirüs dönemi için kolaylaştırılmıştı. Daha çok kişinin yararlanabilmesi için imkanlar hafifletilmişti. Normalleşme sürecinde, kısa çalışma ödeneğinin ismi farklı da olsa devam ettirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "İstihdam kalkanı adıyla çok kapsamlı bir reform paketi hazırladık. Ocak- Nisan 2020 arasındaki vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması sebebiyle çalışanlarını ücretsiz iznine ayıran iş yerlerimize destek vereceğiz. İlave istihdam için teşvik sağlayacağız. Özellikle genç istihdam için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekle beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Tamamlayıcı emeklilik sigortası için çalışma başlatıyoruz. İlave emeklilik desteği alınmasını da sağlayacağız. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiyenin istihdam kalkanı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sigortasını 2022'de devreye sokacağız.Milli ve yerli sanayide yüzde 20 gibi bir güce sahipken bunu yüzde 70'e çıkardık. Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor

Ekonomi Manşet

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