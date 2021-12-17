Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası - Haberler Ekonomi
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Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İşte istifa görüşmesinin perde arkası

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden teklif aldığı konuşulan Elvan'ın Erdoğan'la yaptığı görüşmede "Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim" dediği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan'ın Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden teklif aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Elvan, iki partiden gelen teklifi de elinin tersiyle itti.

Olayın yankıları sürerken hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Lütfi Elvan arasındaki istifa görüşmesinin detaylarını kaleme aldı. İkili arasındaki görüşmede Elvan'ın Erdoğan'a "Efendim, ben ayrıldıktan sonra kulağınıza farklı şeyler gelebilir. Ama şundan emin olun. Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim" dediği aktarıldı.

Erdoğan Lütfi Elvan'ın istifası öncesi parti grubunda yaptığı konuşmada "Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" ifadelerine yer vermişti.

Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri parti grubu tarafından coşkuyla alkışlanırken Lütfi Elvan alkışlamamıştı. O ana ilişkin çekilen fotoğraf kareleri büyük yankı uyandırmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
özen66:Adam dediğin boyle olur işte Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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