İşten çıkarma yasağı süresi uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Koronavirüs nedeniyle birçok sektörde işten çıkarmalar yaşandı ve bu durumun önüne geçmek için işten çıkarma yasağına ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağına yönelik, TBMM'ye 14 Temmuz'da sunulan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile yasağın süresi uzatılabilecek. Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

AK Parti tarafından meclise getirilen 14 Temmuz tarihli ''İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve TBMM'nin gündemine gelmesi için gün sayılıyor. Bu teklifleişten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, covid-19 nedeniyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Alınan kararlarda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'ta son buluyor. Daha önce 17 Temmuz şeklinde mutabık kılınan tarih, görüşmeler neticesinde Ağustos ayına çekilmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZAYACAK MI?

Salgın nedeniyle başlatılan kısa çalışma ödeneklerinin hangi tarihte son bulacağı merak konusu oldu. TBMM'ye gelecek olan teklifle birlikte, Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi verilirken, değişikliklerin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine da olanak tanınıyor.

Teklif ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü de ertelenmiş oluyor.