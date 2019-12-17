İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Tuzlaspor maçının 15. dakikasında ağları havalandırdı.
17.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:37
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım mücadeleye hızlı başlarken Radamel Falcao, 15. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
Feghouli'nin sağ kanattan ortasında topu ağlara gönderen Kolombiyalı yıldız, Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü atarken sarı-kırmızılı formayla 2. golünü attı. Golcü oyuncu, ilk golünü Kasımpaşa'ya atmıştı.
Haber Videosu: İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol!
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