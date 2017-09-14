İşte İphone X Duvar Kağıdı!

Apple"ın 12 Eylül günü Steve Jobs Teather"da gerçekleştirilen etkinlikte resmi tanıtımını gerçekleştirdiği 10. yıla özel modeli iPhone X, çerçevesiz tasarımıyla beğeni topladı. Modelde kullanılan duvar kağıdı ise telefonun ayrı bir şıklık kazanmasına neden olmuş.



İşte iPhone X duvar kağıtları!



Uzun bir süredir benzer tasarım çizgileriyle karşımıza çıkan Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde yine farklılaşmayı seçmedi. Ancak Apple"ın yeni üst seviye akıllı telefonu, son dönemlerin popüler trendi çerçevesiz tasarıma geçiş yaptı.







1125x2436 piksel çözünürlüğünde ve 5.8 inç büyüklüğünde çerçevesiz OLED ekranla gelen iPhone X, sunduğu ekran gövde oranıyla beğeni topladı. Super Retina HD adı verilen ekranla karşımıza çıkan iPhone X, inç başına 458 piksele sahip.



Ancak bir ekranın güzel gözükmesindeki en önemli etkenlerden biriside orada ne olduğu. Bu bağlamda oldukça şık bir duvar kağıdı seçen Apple, telefonun tasarımını daha da ortaya çıkartmış.







Bizde bu haberimizde kendi telefonunuzu daha da şık gösterebilmeniz için iPhone X duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. iPhone X"e ait duvar kağıtlarını görmek içinse sonraki sayfalara geçiş yapabilirsiniz.



İki farklı renk ve iki farklı depolama seçeneğiyle 27 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan iPhone X, 64 GB için 999 dolar ve 256 GB için 1149 dolar fiyat etiketiyle 3 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Türkiye"de ne zaman satışa çıkacağı veya fiyatının ne olacağıysa henüz bilinmiyor.



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