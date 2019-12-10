: İşte Beşiktaş'ın Eljif Elmas'ı

10.12.2019 07:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:33

Maddi sıkıntıları nedeniyle bütçede daralmaya giden, geleceğe yatırım için genç ve yetenekli isimlere yönelen Beşiktaş, gözünü Kuzey Makedonya'ya çevirdi. Kartal, Vardar'ın 19 yaşındaki yıldızı Ali Adem'i takibe aldı.

İZLENDiĞi MAÇTA GOL ATTI

Vardar'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı, Beşiktaş'ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon'un scoutları da izledi. 2-2 sona eren maçta Ali Adem, Vardar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

U21'DE MiLLi OLACAK

Oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple transfer görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'na da çağrıldığını ekledi.

ELJIF'LE AYNI MEVKİDE

Ali Adem, F.Bahçe'nin genç yaşta Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya alıp Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı bir diğer Makedon yetenek Eljif Elmas gibi orta sahada görev alıyor.

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