İşte Beşiktaş'ın Eljif Elmas'ı
Maddi sıkıntılar nedeniyle maliyeti uygun genç isimlere yönelmeyi hedefleyen Beşiktaş, Vardar'ın 19 yaşındaki yıldızı Ali Adem'i gündemine aldı. Ali Adem'in menajeri, transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.
Maddi sıkıntıları nedeniyle bütçede daralmaya giden, geleceğe yatırım için genç ve yetenekli isimlere yönelen Beşiktaş, gözünü Kuzey Makedonya'ya çevirdi. Kartal, Vardar'ın 19 yaşındaki yıldızı Ali Adem'i takibe aldı.
İZLENDiĞi MAÇTA GOL ATTI
Vardar'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı, Beşiktaş'ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon'un scoutları da izledi. 2-2 sona eren maçta Ali Adem, Vardar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.
U21'DE MiLLi OLACAK
Oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple transfer görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'na da çağrıldığını ekledi.
ELJIF'LE AYNI MEVKİDE
Ali Adem, F.Bahçe'nin genç yaşta Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya alıp Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı bir diğer Makedon yetenek Eljif Elmas gibi orta sahada görev alıyor.
Haber Videosu: İşte Beşiktaş'ın Eljif Elmas'ı
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ya ne 16sı yiğidim, o transferde hiç bir şey olmasa bile kesin bir şey oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır