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İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlandı
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Yeni yılda İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

Yeni yılda İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Söz konusu gümrük tarife cetvelinde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, gıda sanayi müstahzarları, mineral maddeler, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, plastikler ve mamulleri, ham postlar ve deriler, ağaç ve ahşap eşya, odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, dokumaya elverişli maddeler, ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, taş, alçı, seramik mamuller, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, adi metaller, makineler ve mekanik cihazlar, nakil vasıtaları, optik alet ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, muhtelif mamul eşya, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar başlıklarda toplanan ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi hadleri belirlendi.

Söz konusu tarife cetveli, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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