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İstanbulspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Spor
İstanbulspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maçı skor olarak kaybetseler de oyun olarak kazandıklarını düşündüğünü söyleyen İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bugün Kocaelispor'la seyir açısından gayet güzel bir maç yaptık. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Fakat mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Maçı skor olarak verdik ama oyun olarak kazandığımızı düşünüyoruz. Hafta içinde çok iyi hazırlandık. Kocaelispor'un zaaflarını biliyorduk. 2 ve 3'üncü bölgede yapacağımız baskıyla durduracağımızı düşünüyorduk. İlk 10 dakikadan sonra istediğimiz oyunu gerçekleştirdik. Birkaç tane daha pozisyonumuz vardı. Daha da atabilirdik. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Fakat oluyor böyle pozisyonlar. Hiç tahmin etmediğimiz bir pozisyonda, bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Fakat tekrar kontrolü ele aldık. Kaçırdığımız pozisyonlarla oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Kocaelispor'un tüm maçlarını geçen hafta dakika dakika etüt ettik. Ona göre bir oyun planı yaptık ve yolunda da gidiyordu. Ancak Kocaelispor bundan önceki maçlarından bir tık yukarıda diyebilirim. Biz bu maçı da tekrar etüt edeceğiz ve eksiklerimize bakacağız" dedi.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: KALECİMİZİN İYİ AKŞAMINDA OLMASI MAÇI KAZANMAMIZI SAĞLADI

Oyuncuların baskı altındaki tavırları üzerinde çalışacaklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Evimizde oynadığımız 2 maçı kazanmıştık. Üçüncüyü de kazanmak istedik. Saha organizasyonu iyi olan bir takımla karşılaştık. Özellikle 2'nci ve 3'ncü bölgede topu aldıklarında etkili, organize olduklarını biliyorduk. Öyle de oldu. İkinci yarıda, özellikle 2 bekini içeri çekmesi ve oradan öne topları aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık. 2-1'den sonra da bana göre Omolo'nun kaçırdığı, kırılma noktası olarak rakibe daha fazla öz güven getirdi. Kalecimizin de iyi akşamında olması maçı kazanmamızı sağladı. Evimizde kazandık. Birkaç oyuncuyu kazandık. Bu da önemliydi bu akşam için. Bazı oyuncularımızın baskı altındaki tavırları ve oyuna verecekleri pozitif katkı üzerinde Çarşamba'dan sonra çalışacağız" diye konuştu.


İstanbulspor maçının ardından

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