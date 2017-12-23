İstanbulspor-Elazığspor: 1-2

TFF 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Elazığspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

İstanbulspor-Elazığspor: 1-2



TFF 1. Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Elazığspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Mertan ve Tatos atarken, ev sahibinin tek sayısı Ali Dere'den geldi.



Stat: Atatürk Olimpiyat 

Hakemler: Zorbay Küçük, Hüseyin Aylak, Furkan Ürün 

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 54 Kojic), Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber (Dk. 36 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Cajic, Zafer Şensoy (Dk. 64 Ali Dere), İbrahim Yılmaz 

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Sezgin Coşkun (Dk. 39 Ali Fırat Okur), Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 83 Ahmet Aras), Tatos, Onur Güney, Mertan Caner Öztürk (Dk. 76 Serkan Kurtuluş

Goller: Dk. 7 Mertan Caner Öztürk, Dk. 48 Tatos (Elazığspor), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Dk. 58 Zafer Şensoy, Dk. 65 Yalçın Kılınç (İstanbulspor), Dk. 61 Tom, Dk. 84 Tatos, Dk. 89 Emre Öztürk (Elazığspor)

Kaynak: Skorer

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