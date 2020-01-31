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İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü

İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.

31.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19
İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü

'nin sezon başında 'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı-lacivertli takıma geri döndü.

İstanbulspor, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve 11 maçta 564 dakika süre alıp 1 gol atan İranlı golcü ile yıllarını ayırma kararı aldı.

SÜRE SORUNU YAŞADI

Sonrasında birkaç kulüpten kiralık teklif alan genç futbolcu için "süre sorunu" ortaya çıkınca, Fenerbahçe'de kalma kararı verildi.

Fenerbahçe, genç oyuncunun lisansını çıkardı, Allahyar 2. yarıda Fenerbahçe forması giyecek.


Haber Videosu

: İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü
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HABER YORUMLARI (5)

  • FB:
    koskoca fenerbahçe sol bek transferi yapamadı yeni gelen sergen hocaya bile transfer yapıldı hemde dünya yıldızı boateng ama fenerbahçe bir tek sol beke oyuncu alamadı faletti şart değildi onun yerine keşke sol bek alınsaydı daha iyi olurdu
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    İstanbulspor da sırtını devlete dayamış diye açıklama yapar bunlar şimdi,lan hiç değişmiyor bu eğlenceler:)))
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  • FB18:
    FORMAYI GİYERDE YEDEK KULÜBESİNDE YER BULABİLİRSE ALIRKEN ÖVE ÖVE BİTEREMİYORDU FENER YÖNETİMİ
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