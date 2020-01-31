İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü
İstanbulspor, Fenerbahçe'den kiraladığı 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti ve sarı-lacivertliler 2. yarı için oyuncuya lisans çıkardı.
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından sarı-lacivertli takıma geri döndü.
İstanbulspor, sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve 11 maçta 564 dakika süre alıp 1 gol atan İranlı golcü ile yıllarını ayırma kararı aldı.
SÜRE SORUNU YAŞADI
Sonrasında birkaç kulüpten kiralık teklif alan genç futbolcu için "süre sorunu" ortaya çıkınca, Fenerbahçe'de kalma kararı verildi.
Fenerbahçe, genç oyuncunun lisansını çıkardı, Allahyar 2. yarıda Fenerbahçe forması giyecek.
Haber Videosu: İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü
-
koskoca fenerbahçe sol bek transferi yapamadı yeni gelen sergen hocaya bile transfer yapıldı hemde dünya yıldızı boateng ama fenerbahçe bir tek sol beke oyuncu alamadı faletti şart değildi onun yerine keşke sol bek alınsaydı daha iyi olurduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İstanbulspor da sırtını devlete dayamış diye açıklama yapar bunlar şimdi,lan hiç değişmiyor bu eğlenceler:)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hayırlı OlsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
FORMAYI GİYERDE YEDEK KULÜBESİNDE YER BULABİLİRSE ALIRKEN ÖVE ÖVE BİTEREMİYORDU FENER YÖNETİMİCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
2. ligte bile oynayamayan oyuncudan bize ne katkı gelebilir, gereksiz bir işlem olmuşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır