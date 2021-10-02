İstanbulspor: 2-1 - Haberler Spor
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İstanbulspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Spor
İstanbulspor: 2-1

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Özgür Yankaya(xx), Sezgin Çınar(xx), Emrah Ünal(xx) KOCAELİSPOR: Korcan (xxx) - Diogo Aleksis (xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx) (Dk.46 Mehmet xx), Dino Ndlovu (xx) (Dk.60 Mevlüt Erdinç xx), Atila (xx), Abdoulaye Cisse (xxx), İlyas Kubilay (xx)(Dk.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - -

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Özgür Yankaya(xx), Sezgin Çınar(xx), Emrah Ünal(xx)

KOCAELİSPOR:  Korcan (xxx) - Diogo Aleksis (xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx) (Dk.46 Mehmet xx), Dino Ndlovu (xx) (Dk.60 Mevlüt Erdinç xx), Atila (xx), Abdoulaye Cisse (xxx), İlyas Kubilay (xx)(Dk.46 Omolo xx), Mandjeck (xx), Pereira(xx) (Dk.79 Leonard Tisdell xx), Benhur (xx)(Dk.90 Mevlüt Çelik)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen(x) - İbrahim(x), Oğuzhan(x), Emrecan(x), Etoga Atchom(x), Ferhat(x) (Dk.77 Mertan Caner x), Valon Ethemi(x) (Berkay x), Erdem(x) (Dk.62 Muammer x), Melih(x), Ali(x), Miray(x) (Dk.62 Eduart Rroca x)

GOLLER: Dk.9 - Dk.54 Dino Ndlovu (Kocaelispor), Dk.13 İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Abdoulaye Cisse, Yılmaz, Atila, Korcan (Kocaelispor), Ali, Erdem, Eduart Rroca (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u 2-1 yendi.

9'uncu dakikada Dino Ndlovu kaleciyle karşı karşıya kalarak pozisyonu gole çevirdi:  1-0.

13'üncü dakikada kaleciden dönen topu kafa ile tamamlayan İbrahim topu ağlara gönderdi:  1-1.

54'üncü dakikada Cisse'nin ortasını değerlendiren Dino Ndlovu, takımının ikinci golünü attı. 2-1


İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

İstanbulspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Spor Haberleri
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