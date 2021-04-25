İstanbulspor: 1-2
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İstanbulspor: 1-2

İstanbulspor: 1-2
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye StadyumuHAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal AlpayBURSASPOR: Canberk Yurdakul - Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak (Dk. 63 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

BURSASPOR: Canberk Yurdakul - Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Burak Altıparmak (Dk. 63 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 78 Kadir Yiğit), Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 63 Çağatay Yılmaz), Hasan Basri Ünal (Dk. 25 Eren Güler)İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal - Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Patrick Etoga Atchom, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 90 Berkay Dönmez), Onur Ergün, Eslem Öztürk (Dk. 62 Egehan Gök), Kristal Abazaj (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Mirkan Aydın (Dk. 46 İbrahim Yılmaz), Valon Ethemi (D. 63 Ali Dere)GOLLER: Dk. 34 Eren Güler (Bursaspor), Dk. 16 Mirkan Aydın, Dk. 38 Kristal Abazaj (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Onur Ergün, Egehan Gök (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren goller Mirkan Aydın ve Kristal Abazaj'dan gelirken, Bursaspor'un tek golünü Eren Güler kaydetti.16'ncı dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Kristal Abazaj, ceza sahasına girmesinin ardından pasını içeriye aktardı. Kale ağzına koşu yapan Mirkan Aydın, dokunuşuyla meşin yuvarlağı kaleci Canberk'in yanından filelerle buluşturdu: 0-1.34'üncü dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan Aykut Akgün'ün içeriye doğru yaptığı ortada Eren Güler, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.38'inci dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Savunmanın hatasıyla topla buluşan Mirkan Aydın, pasını bekletmeden ceza sahasına doğru koşu yapan Kristal Abazaj'a aktardı. Abazaj'ın sağ çaprazdan vuruşunda top uzak kale direğine çarparak ağlara yöneldi: 1-2.75'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Güler'in, kontrol ederek yaptığı vuruş sonrası, uzak kale direğe doğru yönele topa kaleci Alperen uzanarak sahip oldu.82'nci dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emirhan Aydoğan'ın vuruşunda top barajdan sekerek kornere yöneldi.

90'ıncı dakikada kaleci Canberk'in ileride olduğunu gören İbrahim Yılmaz, çok uzaklardan vuruşunu yaptı. Canberk çabuk davranarak topu iki hamlede kontrol etti.


- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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