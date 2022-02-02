İstanbullu kara kışta gazsız kaldı! Kesinti saatler sürecek - Haberler Ekonomi
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İstanbullu kara kışta gazsız kaldı! Kesinti saatler sürecek

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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İstanbullu kara kışta gazsız kaldı! Kesinti saatler sürecek

Bağcılar'ın 35 bin nüfuslu mahallesi Yenimahalle'de evlere saatlerdir doğal gaz verilemiyor. Kara kışta ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar isyan ederken kesintinin gece 04.30'da sona ereceği belirtildi.

İstanbul Bağcılar'da 35 bin nüfuslu Yenimahalle'de vatandaşlar saatlerdir doğal gaz kesintisiyle yaşıyor.

MAHALLELİ DURUMA İSYAN EDİYOR

Kış ayının ortasında hiçbir ihtiyacının karşılayamayan mahalleli ise duruma isyan ediyor. Doğal gazın kullanıldığı evlerde ısınma, duş alma, yemek yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, İBB'nin danışma hattı 153'ü arıyor.

SABAHA KARŞI SONA ERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesintinin 3 Şubat 04.30'da sonra ereceği belirtildi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Doğal gaz, Bağcılar, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Haber

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