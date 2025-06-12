İstanbul'un gözcüsü ne demek? İstanbul'un gözcüsü kim?

İstanbul'un gözcüsü ne demek? İstanbul'un gözcüsü kim?
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Galatasaray kulübünden taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, gece yarısı İstanbul'un gözcüsünde ne yapılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bu açıklama taraftarlar arasında büyük bir olay oldu. Peki, İstanbul'un gözcüsü ne demek? İstanbul'un gözcüsü kim?

Galatasaray'dan tüm Galatasaraylıları ayakta tutacak açıklama. Sarı kırmızılılar son dakika bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yapılacak açıklaması olay oldu. İstanbul'un gözcüsü ne demek?

GALATASARAY 00.00'DA NE AÇIKLAYACAK, TRANSFER Mİ AÇIKLAYACAK?
Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?

Sen de tarihe geçecek o anlara tanıklık etmek için Galatasaray YouTube Katıl'a üye ol!" şeklinde açıklama yapıldı.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

İşte o paylaşım:

İstanbul'un gözcüsü ne demek? İstanbul'un gözcüsü kim?


İSTANBUL'UN GÖZCÜSÜ NE DEMEK?

Galatasaray'ın açıkladığı İstanbul gözcüsü ne demek sorusu cevap arıyor. Henüz detaylar açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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