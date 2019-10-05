İstanbul'un en büyük buz pisti 2020'de açılacak

05.10.2019 12:05

İstanbul'un en büyük buz pisti olacak Spor Toto Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nin inşaatında sona yaklaşılıyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından imzalanan protokol kapsamında yapımı süren buz pistinin inşaatında sona gelindi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olan Halit Albayrak böyle bir pistin buz hokeyi camiası için önemli olduğunu belirterek, "Artık 365'ten geri sayıyoruz. İstanbul'un en büyük buz pistinde binlerce minik hokeycimizin hayallerinin gerçeğe dönüşümünü izleyeceğiz. Ekibimizle birlikte harika bir açılış planlıyoruz, Türk buz hokeyine çağ atlatacak tesisimizin bir an önce faaliyete geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Tesisin 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA