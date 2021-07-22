İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAÜMRANİYE 'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polise bıçakla saldırmaya çalıştı.

Haber Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

ÜMRANİYE 'de ağabeyi ile kavga eden ve annesini bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polise bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından ayağından vurulan bıçaklı saldırgan kelepçelenerek gözaltına alındı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, E.D.(30) isimli kişi, ağabeyi ile kavga ettikten sonra annesini bıçakla boğazından yaraladı. Daha sonra sokağa çıkarak park halindeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis bıçaklı saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Kelepçelenen

E.D., hastaneye kaldırıldı. E.D'nin Kasten yaralama ve Uyuşturucu kullanmak suçlarından 13 kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BIÇAKLI SALDIRGAN AYAĞINDAN VURULRAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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