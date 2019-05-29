İstanbul sanayisini Anadolu’ya kaptırdı

Türkiye'nin devler liginde İstanbul ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı.

İstanbul sanayisini Anadolu’ya kaptırdı

Türkiye'nin devler liginde İstanbul ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı. İstanbul'un 12 yıl önce 227 olan firma sayısı dün açıklanan listede 166'ya kadar geriledi. Anadolu'dan Aydın, Malatya ve Düzce listeye firmalarıyla giriş yapmış oldu... Handan Sema Ceylan'ın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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