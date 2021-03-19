İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
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İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

19.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:57
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor.

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bu gün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı korona virüs salgınının başladığı dönemden beri en yoğun uçuş ve yolcu trafiğini yaşıyor. İstanbul Havalimanı'ndan bu gün iç ve dış hatlar olmak üzere 646 sefer planlanırken, 81 bin yolcu havalimanını kullanması bekleniyor.

Yolcular termal kameradan geçerek alana giriyor

Son bir yılın en yoğun gününü yaşayan İstanbul Havalimanı'nda pandemi kurallarından taviz verilmedi. Yolcular termal kameradan geçerek Havalimanı'na girdi. Girişlerde görevliler yolcuları maske ve mesafe kurallarına uymaları için uyardı.

YOLCULARIN SIKINTI YAŞAMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Bu gün yoğunluğun yaşanacağını ön gören İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) yetkilileri yolcuların uçuşlarını kaçırmaması için tüm önlemeleri aldı. Yolcuların Pasaport Kontrolünde sıra beklememesi için personel sayısı artırılarak olası bir yoğunluğun yaşanması önlendi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor
İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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