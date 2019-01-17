İstanbul Havalimanı'na 8 Bin Personel Kilidi

İlk etabı açılan İstanbul Havalimanında çalışacak personelin kabinleri de dijitalleşti. Kabinlerde 8 bin adet elektronik kilidin kullanıldığı açıklandı.

İlk etabı açılan İstanbul Havalimanında çalışacak personelin kabinleri de dijitalleşti. Havalimanında personel kabinlerinin güvenlik ihtiyacı için Kale Kilit imzalı 8 bin adet elektronik kabin kilidi kullanıldığı açıklandı.

Yapılan bilgilendirmede; tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Havalimanı'nda kullanılan elektronik kilitler, anahtar taşıma derdine son verecek. Kabin kilidi, dolap kapağının özel şifre belirlenerek kapatılmasıyla; önemli belgeleri ve kişisel eşyaları her türlü kötü niyetli kullanıma karşı güvenle saklamaya yardımcı olacak. Ayrıca kötü niyetli girişimlerde dolap kilidine 3 defa yanlış şifre girildiğinde kilit, alarm moduna geçerek sesli ikaz verecek.

Değişken ve sabit kilit özelliği bir arada

Ürün aynı zamanda; kullanım ihtiyacına göre bir yazılım, program ve ek bir teknik altyapıya ihtiyaç duymadan kişinin güvenlik seviyesini, kendisinin belirlediği şekilde oluşturmasına imkan verecek. Master kullanıcı özelliği sayesinde ise olası bir durumda veya tehlike anında aynı şifreyi kullanarak yetkili beş kişi kilidi açabilecek. Kullanıcının şifreyi unutması halinde, kilitlerin kurulumu esnasında tanımlanmış olan master şifre ile dolap açılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA