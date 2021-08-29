İstanbul Havalimanı İşletmesi, Büyük Taarruz'un 99. yılına özel paylaşım yaptı
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İstanbul Havalimanı İşletmesi, Büyük Taarruz'un 99. yılına özel paylaşım yaptı

İstanbul Havalimanı İşletmesi, Büyük Taarruz'un 99. yılına özel paylaşım yaptı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel "#zaferyolumuz" etiketiyle paylaşım başlattı.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel "#zaferyolumuz" etiketiyle paylaşım başlattı.

İGA'nın sosyal medya adresi Twitter'dan yapılan ve İngilizce alt yazının da yer aldığı videolu paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Taarruz'un 99. yılında ne mutlu zafer ruhunu yaşatanlara. Büyük zaferimizin 99. yılında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi anmak için #ZaferYolumuz'da buluşuyoruz. Siz de https://zaferyolumuz.com/ a gelerek veya #zaferyolumuz etiketiyle tweetinizi paylaşın ve bu yoldaki yerinizi alın. Birlikte tek yürek olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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İstanbul Havalimanı İşletmesi, Büyük Taarruz'un 99. yılına özel paylaşım yaptı - Haberler
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