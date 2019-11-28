İstanbul Finans Merkezi batı ile doğu ekonomilerini harmanlayacak

28.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:44

Dünyada batıdan doğuya kayan ekonomik ağırlık merkezi arada büyük bir boşluk oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Serkan Yüksel, "İstanbul bu boşluğu dolduracak en önemli alternatif konumunda" dedi.