Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
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Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor

02.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, nikah salonlarında yoğunluğa neden oldu.

Belediyeler, hafta sonu için nikah tarihi alan çiftleri arayarak, hafta içine gün veriyor.

Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlileri de aradıkları çiftlerden tarih değişikliğini kabul eden 50'sinin nikahı için hafta içine gün verdi.

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Talebi kabul eden çiftlerin nikahları bugünden itibaren kıyılmaya başlandı.

Nikah için salona gelen, gelin ve damat dahil herkesin ateşi ölçülüyor ve bu kişiler HES koduna bakıldıktan sonra salona alınıyor.

HES kodu olmayan ve koda göre riskli bulananların salona girişine izin verilmiyor.

Belediye ekipleri, normal zamanlarda 270 kişinin kabul edildiği salona, gelin damat dahil en fazla 30 kişinin girişine izin veriyor.

Davetliler, koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturtuluyor. Ayrıca eksiden izin verilen 4 şahit uygulaması da 2 kişiye indirildi.

Kalabalığın önlenmesi için nikah töreni bitirildikten sonra gelin, damat ve davetliler başka bir kapıdan çıkartılarak takı salonuna alınıyor.

Daha sonra diğer nikahı kıyılacak diğer çift ve davetliler salona giriyor. Salonda takı töreni yapılmasına izin verilmiyor. Hediyeler ise sandığa bırakılıyor.

Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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