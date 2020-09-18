İstanbul'daki milyonlarca çalışan Vali'nin yapacağı kademeli mesai açıklamasını bekliyor
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İstanbul'daki milyonlarca çalışan Vali'nin yapacağı kademeli mesai açıklamasını bekliyor

İstanbul'da kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bugün yapacağı açıklamayı bekliyor. Vali Yerlikaya, koronavirüs önlemleri kapsamında kentte alınan yeni kararları duyuracak. Buna göre yeni mesai saatlerine geçilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

18.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:35

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte İstanbul'da da yeni tedbirler alınıyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte geçilecek kademeli mesai uygulamasını bugün açıklayacak. Yerlikaya'nın açıklamasından sonra ilerleyen günlerde megakentteki çalışanlar bambaşka bir mesai saatinde işlerine gidip gelebilir ve toplu ulaşımdaki yoğunluk görüntüleri sona erebilir.

"BİR TAKVİM İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Vali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklamasını yapmıştı.

"TOPLU TAŞIMAYI YÜZDE 60 ÖZEL SEKTÖR KULLANIYOR"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.

ANKARA'DA KADEMELİ MESAİYE GEÇİLDİ

Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

İstanbul'daki milyonlarca çalışan Vali'nin yapacağı kademeli mesai açıklamasını bekliyor
Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Valilik öncelikle istanbul'' dan boş yere para ödedikleri Suriyelileri ve yabancı uyrukluları göndersin. .
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