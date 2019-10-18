İstanbul'daki Malatyalılar, Arapgirspor için bir araya geldi

18.10.2019 16:29

Malatya 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Arapgirspor için İstanbul'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

Bu yıl kuruluşun 35. yılını kutlayan Arapgirspor Kulübü, İstanbul'da yaşayan Malatyalılarla bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen geceye Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz, kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı kulübün yöneticileri, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş ile Arapgirli siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gecede Malatyalı türkücüler Mehmet Balaban ve Özlem Büyük sahne alırken, Arapgirspor'un 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Forma tanıtımı için Almanya'da yaşayan yönetmen Atilla Akgül'ün hazırladığı kısa film katılımcıların beğenisini topladı.

Organizasyonda kulübe maddi destek amacıyla Arapgir ile ilgili fotoğraflar, Arapgirspor forması ve atkılar satıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yöneticiler, Arapgirspor'a destek olmak amacıyla fotoğraflardan birini 18 bin liraya aldı. Adil Gevrek, fotoğrafı Zeytinburnu'nun Telsiz mahallesinin 22 yaşındaki Malatyalı muhtarı Edanur Menteş'e armağan etti.

Gecede konuşan Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz, hedeflerinin 3 sezon içinde TFF 3. Lig'e yükselmek olduğunu ve Malatya futboluna katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA