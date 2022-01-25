İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak - Haberler Ekonomi
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İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak

AA / Selma Kasap - Haberler | Ekonomi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde hakim ve savcılar 2 gün idari izinli sayılacak. Yargısal işleyiş nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler tarafından yürütülecek.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

HSK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapmakta olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 25 Ocak 2022 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına, yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim-savcı ve mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Selma Kasap - Ekonomi Haberleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Meteoroloji, Cumhuriyet, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Haber

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