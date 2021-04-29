İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Ekonomi

İstanbul'daki eczaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 günlük bir tam kapanma dönemine girileceğini açıkladı. Bu akşam saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek süreçte üretim, imalat sektörü ve hayati meslek grupları dışında birçok iş yeri kapanacak. Bu 17 gün boyunca tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

09.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA MESAİ YAPACAKLAR

İstanbul Eczacı Odası ise tam kapanma ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:32:16. #1.16#

title