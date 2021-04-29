İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak

İstanbul'daki eczaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 günlük bir tam kapanma dönemine girileceğini açıkladı. Bu akşam saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek süreçte üretim, imalat sektörü ve hayati meslek grupları dışında birçok iş yeri kapanacak. Bu 17 gün boyunca tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

09.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINDA MESAİ YAPACAKLAR

İstanbul Eczacı Odası ise tam kapanma ile ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük