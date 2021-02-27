İstanbul'daki bir AVM daha 'güvenli alan belgesi' aldı; cirolara pozitif etki ediyor

RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getiren Capacity AVM'ye 'güvenli hizmet belgesi' verdi. Sertifika töreninde konuşan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, sertifikanın ziyaretçi sayılarına ve cirolara pozitif etki ettiğini söyledi.

RoyalCert Türkiye ile Capacity AVM arasında koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına Güvenli Alan Belgesi için iş birliği anlaşması imzalandı.

SERTİFİKA ALAN İŞLETMELERDE DENETİMLER SÜRÜYOR

Capacity AVM'de düzenlenen sertifika takdim töreninde konuşan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, denetimler sonucunda AVM'nin 'Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19' almaya hak kazandığını dile getirdi. Koronavirüse karşı çalışan ve müşteriler için tüm önlemlerin alındığını anlatan Namlı, sertifikalı işletmelerin 200 kriter üzerinden her ay denetimlerinin sürdüğünü, tedbirlere uyulmaması halinde sertifikanın iptal dahi edilebildiğini ifade etti.

42 ülkede farklı sektörlerde işletmelerin koronavirüs önlemlerini alıp almadığını denetleyip sertifika verdiklerini aktaran Namlı, maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayarak bulaşın bütün risklerini ortadan kaldırmak için kriterler belirlediklerini dile getirdi.

AVM'ler, mağazalar ve perakende sektöründeki işletmelerin denetlenip bu sertifikayı alabildiğini belirten Namlı, "Vatandaşların için rahat olsun, kapalı alanlarda hava sirkülasyonundan tutun, hijyen şartlarına varıncaya kadar bütün kriterlerin gereği olarak aydı bir denetleme yapılıyor. AVM'nin denetimleri 2 gün sürdü. Müşteriye güven telkin eden bir sistem, ziyaretçi sayılarına da pozitif etkileyecektir. Bu belgenin olduğu işletmeler tercih edilecektir" diye konuştu.

TEMEL AMAÇ: ÖNCE SAĞLIK

Capacity AVM Genel Müdürü Recep Altan ise "1 yıldır pandemi hayatımızda, bir kısmında kapalıydık. 1 Haziran itibariyle de normalleşme kapsamında açıldık. Kasım 2021'den sonra yeni gelen kısıtlamalarla hafta sonu kapalı hale geldik. Çalışma saatlerimiz de 10.00 ile 20.00 olarak değişti. Kapalı kaldığımız dönemde ciroda ciddi kayıplar yaşadık. En yoğun iş yaptığımız günler cumartesi ve Pazar olduğu için kayıplar oluyor. Ziyaretçi sayımız yüzde 40 civarında düştü, ciro da aynı şekilde. Önlem almak için birçok hazırlık hayata geçirdik. Çünkü temel çıkışımız 'önce sağlık'tı, tüm alanlara maske, mesafe kuralını uygulayacak şekilde sticker ve yönlendirme işaretleri koyduk. AVM'ye giren müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz. Aylık olarak tüm mağazaları ve AVM'nin içini gümüş iyon teknolojisiyle dezenfekte edilmesini sağlıyoruz" dedi.

"ZİYARETÇİ SAYILARINA VE CİROYA KATKI SAĞLAYACAK"

Aldıkları önlemleri belgeledikleri için mutlu olduklarını aktaran Altan, "Bugün bize verilen belgeyle, koronavirüse karşı bütün önlemleri aldığımızı, uygulama noktasında da aynı özeni sürdürdüğümüzü göstermeyi amaçlıyoruz. Bizim için önemli, müşterilerimizin daha sağlıklı şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için önlemler almıştık. Belgeyle bunu resmiyete dökmüş olduk, mutluyuz. Bizi tercih eden müşterilerde pozitif bir hareketlilik yaratacağını ve önümüzdeki süreçte ciroya katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı