İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak - Haberler
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İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak

İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.

Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul, Adalet, Yargı, Güncel, Haber

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