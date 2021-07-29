İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
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İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi. En kısa mesafe olan 0-1 kilometre arasında 271 TL'den 311,65 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

OYLANAN 3 TEKLİFTEN EN DÜŞÜĞÜ KABUL EDİLDİ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu. Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı. Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

EN KISA MESAFE 311 LİRA OLDU

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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