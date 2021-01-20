İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

20.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:43

İstanbul'da bugünden itibaren İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi yapmayanlar toplu taşımaya binemedi. Metro ve metrobüs duraklarında HES kodunu eşleştirmeyenlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

İstanbul'daki toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartlara HES kodu uygulaması zorunluluğu 15 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı. HES kodunu İstanbulkartına eşleştirmemiş olanlar ise hala toplu ulaşımı kullanabiliyordu. Bu sabahtan itibaren HES kodunu eşleştirme yapmayanlar toplu taşımalara binemedi. Hal böyle olunca da İstanbul'un metro ve metrobüs duraklarında zaman zaman kalabalıklar dikkat çekti.

İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

VATANDAŞLAR YAVAŞLIKTAN ŞİKAYET ETTİ

Bazı vatandaşlar HES kodunu telefonları ile İstanbulkartlarına eşleştirirken zorluk yaşarken onlara zabıta görevlileri ve güvenlik görevlileri yardım etti. Bazı vatandaşlar ise HES kodunun onaylanma sürecindeki yavaşlıklardan şikayet etti.

İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

"SAP GİBİ ORTADA KALDIK, BİNEMİYORUZ"

İşe geç kalan bir vatandaş 45 dakikadır onay beklediğini söyleyerek mağdur olduğunu belirtti. Vatandaş "Kimseye diyemiyorum benim yerime bas geçeyim diye çünkü kimse geçemiyor. Zamanı var diye eşleşme yapmadım, ayın sonuna kadar ertelenmişti. Bekledim biraz daha zamanı var diye öyle kaldık sap gibi ortada" dedi.

İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu
İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da metro ve metrobüslerde HES kodu kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:03:59. #1.15#
title