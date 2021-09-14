Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, puro ve tütünü, piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1760 paket sigara, 3 bin 690 puro, 25 kilogram tütün ve 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

 İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel Gülşen
Spor Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:09:48. #1.12#