İstanbul'da gol düellosu! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı - Haberler
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İstanbul'da gol düellosu! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı

Haberler.com - Spor
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İstanbul'da gol düellosu! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta İstanbul ekibi iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Kasımpaşa ile Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki kez öne geçen Paşa, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

KASIMPAŞA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Karşılaşmada Alanyaspor, 42. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle öne geçerken, 65'te Mamadou Fall skoru eşitledi. 68. dakikada Jackson Muleka Kasımpaşa'yı skor üstünlüğüne taşıdı. 74. dakikada ise Efkan Bekiroğlu skoru belirleyen golü attı.

ALANYASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 28 yaparken, Alanyaspor 40 puana ulaşarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı

Haberler.com - Spor

alanyaspor, Süper Lig, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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