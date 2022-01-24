İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkili oldu. Gece yollarda kalan araçların patinaj çektiği görülürken bir motosikletlininde ayaklarını yere sürerek yavaşladığı görüldü.

İstanbul'da etkisini aralıklarla gösterecek olan kar yağışı şiddetini gece saatlerinde arttırdı. Farklı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldığı görülürken sürücülerde zor anlar yaşadı.

Ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı

Yoğun kar yağışından dolayı yolda gitmekte zorlanan bir motosiklet sürücüsü de ayaklarını yere sürterek yavaşlamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraya yansıdı.

Kar yağışının kent genelinde etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da gece kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haber

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