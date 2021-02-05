İstanbul'da çaldığı su sayaçlarını hurdacıya satan şüpheli yakalandı

Ataşehir'de çaldığı su sayaçlarını hurdacıya satan şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de yıl başından bu yana farklı tarih ve adreslerde 58 adet su sayacı çalınmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bahse konu hırsızlık olaylarının şüpheli S.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Daha sonra S. Ç. Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında şüpheli S.Ç'nin çaldığı su sayaçlarını, hurdacılık yapan A.D. isimli şahsa sattığı tespit edildi.

Şüpheli A.D. de Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesinde faaliyet gösteren işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet su sayacı ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerden S.Ç. "Açıktan Hırsızlık" suçundan, A.D. ise "Suç Eşyası Satın Almaktan" adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak