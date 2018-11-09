İstanbul'da Bir Kahvaltıya Ödenen 427 TL, Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sema Coşkun isimli kadın, İstanbul'da bir mekanda serpme kahvaltı yapmak istedi. Ancak mekanda böyle bir seçenek olmadığı için garson masayı donattı. Kahvaltı sonunda ödenen 427 TL ise sosyal medyayı ikiye böldü.

SERPME KAHVALTI İSTEDİ, MASA DONATILDI

"Garsondan serpme kahvaltı istiyorsunuz."serpme kahvaltımız yoktur efendim ama biz ortaya sizler için kahvaltılık hazırlatalım"diyerek yanıtlar. Sakın ha o gülümseyen yüze aldanıp kahvaltınızı emanet etmeyin derim. İçinize sonunda bir öküz oturabilir." diyen Coşkun, fişi paylaştı:

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Coşkun'un ödediği hesap sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, genç kadına destek verirken bazı vatandaşlar da işletmenin yanında yer aldı.