İstanbul’da Amerikan mutfağından örnekler…
Etiler'deki Rustyfork; şef Murat Bozok'un danışmanlığında hazırlanan Louisiana ve Texas'ın özgün tarifleri ağırlıklı menüsünün yanı sıra ilginç dekoru ve özgün konsepti ile de dikkat çekiyor.
Etiler'deki Rustyfork; şef Murat Bozok'un danışmanlığında hazırlanan Louisiana ve Texas'ın özgün tarifleri ağırlıklı menüsünün yanı sıra ilginç dekoru ve özgün konsepti ile de dikkat çekiyor.
Kaynak: Dunya.com
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