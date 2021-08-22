Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace büyük heyecana sahne oldu

Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti.

Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Takım ruhu ve dayanışma, yarış boyunca öne çıkan en önemli unsur oldu.

Sporcuların büyük mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu yarış, bisiklet severlerden büyük ilgi gördü. Yarış sabahı pist, çocuklar dahil tüm ziyaretçilere açılırken, bisiklet severler Formula pistinde pedal çevirmenin keyfini yaşadı. Prestijli markaların test ekipmanlarını sergilediği festival alanında aileler, çeşitli şov ve etkinliklerle gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Pistte 24 saat pedal çevirdiler

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace'e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. "En fazla tur atan kadın sporcu" ve "En fazla tur atan erkek sporcu" kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu