İstanbul Büyükşehir Belediyespor, dünya şampiyonu sporcularına ev ödüllerini takdim etti - İstanbul Büyükşehir Belediyespor, dünya şampiyonu...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, dünya şampiyonu sporcularına ev ödülünü teslim etti.

Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, şampiyon sporcular Beytullah Eroğlu, Metehan Başar ve İrem Yaman'ın yanı sıra kulüp başkanı Fatih Keleş ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katıldı.

Burada konuşan Fatih Keleş, kendilerini onurlandıran sporculara ödüllerini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların dünya şampiyonu oldukları günleri yeniden hatırladıklarını belirten Keleş, "Sporcularımızın hepsine tekrar teşekkür etmek istiyorum. KİPTAŞ aracılığıyla sporculara vadedilen evleri burada teslim etmek istiyoruz. Bugün anahtar teslimlerini yapıyoruz. Bu, başarılarının sonu değil başlangıcı olacaktır. Diğer sporcularımıza da örnek olsun isteriz. Önümüzde olimpiyatlar var. Olimpiyatlar sporun zirvesi, yarışacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İrem Yaman ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek, "Amatör diye adlandırılan branşta profesyonel davranılması çok güzel. Bu davranışlarıyla her zaman sporcunun yanında olan İBB'ye teşekkür ederim. İnşallah örnek olurlar ve devamı gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Beytullah Eroğlu da "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcu bir ödül karşılığında bu işi yapmaz. Ödül alacağım diye dünya şampiyonu olmadım. Tek amacım bayrağımızı dalgalandırmaktı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İBB'nin kendilerini onore ettiğini vurgulayan Metehan Başar, "Dünya şampiyonluklarımız inşallah diğer sporcu arkadaşlarımızın da önünü açar. Kimse bu işi para karşılığında yapmıyor. Önce hedefimiz bayrağımızı göndere çektirmek. Tekrar herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, şunları kaydetti:

"Bu kadar başarılı sporcularla yan yana olduğum için çok heyecanlıyım. Böyle bir sürece destek olabildiğimiz için ayrıca mutluyum. Daha iyi başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Yeni evlerinde sevdikleriyle inşallah mutlu mesut yaşarlar."

Sporculardan Beytullah Eroğlu 2017 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu, Metehen Başar 2018 yılında Dünya Güreş Şampiyonu, İrem Yaman ise 2019 yılında Dünya Tekvando Şampiyonu olma başarısı göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ