İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

07.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:58

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yüksekten atlayarak ağır yaralanan İbrahim Özkan (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Özkan'ın, adliyenin 7. katından eksi 3. kata düşmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, Özkan'ın 7. kattan aşağıya atladığı görüldü.

Ağır yaralanan Özkan, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de şoförlük yapan ve bir süre önce boşandığı belirtilen İbrahim Özkan'ın, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı, bu cezanın hükmünün açıklanmasının da 5 yıllık denetimli serbestlikle geri bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA