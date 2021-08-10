İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
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İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi

İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yılan hikayesine dönen transfer, Rachid Ghezzal'ın İstanbul'a gelmesiyle son buldu. Cezayirli futbolcu 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a geldi. Kara Kartal, Ghezzal ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Cezayirli futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. 29 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Ghezzal, cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alacak.

İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi

3.2 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah beyazlılar bu transfer için Leicester City'ye 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ghezzal da performansa bağlı ek bonuslarla 3 milyon euroya yakın maaş alacak.

ALTINCI TRANSFER

Beşiktaş, Ghezzal dışında Salih Uçan, Rosier, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'yı da kadrosuna kattı.

İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar
İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar
Beşiktaş'ın uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
Beşiktaş'ın uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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