İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilerde 14 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilerde 14 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Filistinliyi yaraladı.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Ramallah'a bağlı Mugayir köyü ve Kefr Malik kasabası başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Mugayir köyünde kimliği belirtilmeyen 14 yaşındaki bir çocuğu gerçek, 4 Filistinliyi de plastik mermiyle yaraladığını aktardı.

Filistin Kızılayı, gerçek mermiyle karnından vurulan Filistinli çocuğun Ramallah'ta bir hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu bildirdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci