İki ülke de bu görüşmeye hazırlanıyor! İşte Erdoğan ve Herzog'un masasındaki 4 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in önceki Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in ardından uzun bir süre sonra yeni Cumhurbaşkanı Herzog'la Ankara'da bir araya gelecek. 9- 10 Mart'ta gerçekleştirilecek görüşme öncesinde masadaki konu başlıkları da ortaya çıktı.

YENİ DÖNEMİN ZEMİNİ İÇİN ÖNEMLİ

Görüşme, iki ülke liderinin uzun aradan sonra bir araya gelmesi nedeniyle de ayrı önem taşıyor. Kritik zirvede değerlendirilecek başlıklar, ilişkilerin yeni dönemine zemin teşkil edecek. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u arasında yapılacak görüşmede.

İSRAİL TARAFI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Tel Aviv'den Ankara'ya yapılacak ziyaretin hazırlıkları devam ediyor. Özel temsilciler, 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bu önemli görüşmenin hazırlıkları için karşılıklı ziyaretler yaptı. Ziyaret, ilişkilerde yeni dönemin alt yapısını oluşturacak. Masada önemli başlıklar olacak. Ekonomik ilişkiler, listenin başında yer alıyor. İki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatları ele alınacak, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanında işbirliği konuları konuşulacak.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU EKONOMİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar da görüşülecek. Türk şirketlerinin İsrail'de yapacağı yatırımlar konusundaki beklentiler aktarılacak. Turizm ve orman yangınları konusunda atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu da görüşmenin gündem maddeleri arasında.

FİLİSTİN'İN DURUMUNU DA KONUŞACAKLAR

Filistin sorunu konusunda ise karşılıklı görüşler dile getirilecek. Gelişmelerin doğrudan değerlendirilmesi için diyalog kanalı kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.

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