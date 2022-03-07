İki ülke de bu görüşmeye hazırlanıyor! İşte Erdoğan ve Herzog'un masasındaki 4 başlık
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir dönemin ardından İsrailli mevkidaşıyla bir araya geliyor. 9-10 Mart öncesi gerçekleştirilecek görüşme öncesi iki ülkede de hazırlıklar devam ederken, Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Buna göre iki lider ekonomi, enerji iş birliği, savaş ve Filistin başlıklı 4 önemli konuda görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in önceki Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in ardından uzun bir süre sonra yeni Cumhurbaşkanı Herzog'la Ankara'da bir araya gelecek. 9- 10 Mart'ta gerçekleştirilecek görüşme öncesinde masadaki konu başlıkları da ortaya çıktı.
Görüşme, iki ülke liderinin uzun aradan sonra bir araya gelmesi nedeniyle de ayrı önem taşıyor. Kritik zirvede değerlendirilecek başlıklar, ilişkilerin yeni dönemine zemin teşkil edecek. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog'u arasında yapılacak görüşmede.
Tel Aviv'den Ankara'ya yapılacak ziyaretin hazırlıkları devam ediyor. Özel temsilciler, 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bu önemli görüşmenin hazırlıkları için karşılıklı ziyaretler yaptı. Ziyaret, ilişkilerde yeni dönemin alt yapısını oluşturacak. Masada önemli başlıklar olacak. Ekonomik ilişkiler, listenin başında yer alıyor. İki ülke arasında karşılıklı yatırım fırsatları ele alınacak, doğal gaz başta olmak üzere enerji alanında işbirliği konuları konuşulacak.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar da görüşülecek. Türk şirketlerinin İsrail'de yapacağı yatırımlar konusundaki beklentiler aktarılacak. Turizm ve orman yangınları konusunda atılacak ortak adımlar değerlendirilecek. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu da görüşmenin gündem maddeleri arasında.
Filistin sorunu konusunda ise karşılıklı görüşler dile getirilecek. Gelişmelerin doğrudan değerlendirilmesi için diyalog kanalı kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022