Ispartalı avukattan TFF'ye manidar dava! 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı!
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Ispartalı avukattan TFF'ye manidar dava! 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı!

Lig hakkında Ispartalı avukat Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, sadece birincilerin bir üst lige çıkması kararı alınan Bölgesel Amatör lig hakkında dava açtı. Ispartalı avukat, TFF'ye Isparta plaka kodu imalı 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Ispartalı avukattan TFF'ye manidar dava! 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı!
17.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:17

önce ertelenen daha sonra ise sadece birincilerin bir üst lige çıkma kararı alınan Bölgesel Amatör Lig hakkında Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu dava açtı. Gökmenoğlu, TFF2ye Isparta'nın plaka kodu 32 rakamını ifade eden 32 TL değerinde dava açtı.

ISPARTALI AVUKATTAN TFF'YE MANİDAR DAVA!

Açılan davayla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, "Isparta'da bir hukukçu, bir avukat ve bir Isparta sevdalısı olarak buna göz yumamazdım. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu'nun kararları eskiden tahkimde görüşebiliyordu, yargıya gidilemiyordu. Fakat Anayasa Mahkemesinin aldığı 2018 tarihli kararla artık Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları yargıya götürebiliyoruz. Bu Anayasa Mahkemesinin karardan yola çıkararak bunun yürürlüğe girmesi için bir süre vardı. O süre de doldu, Isparta Asliye Hukuk Mahkemesinde davayı açtım" diye konuştu.

32 TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI!

Isparta'nın plakasından dolayı 32 TL'lik dava açtığını ve emeklerin boşa gitmemesi için dikkat çekmek için yargıya gittiğine dikkat çeken Gökmenoğlu, "Isparta'nın plakasından dolayı 32 TL'lik manevi tazminat davası açtım. TFF'nin dikkatini çekmek istedim. Avukat olarak elimden gelen dava açmaktı, bunu yaptım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu karardan dönmesini bekliyorum. 4 yıllık bir mücadele var. Çok büyük emek, hüzün, acı var. Ispartalılar bunu hak etmiyor. Bu bizi yaralamıştır. İnşallah bu davamız başarılı olacaktır. Başarılı olamasak bile en azından yönetim kurulunda tekrar görüşülür diye düşünüyorum" dedi.

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